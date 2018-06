Trenitalia: scatta l'orario estivo, si viaggia per le spiagge della Riviera, I minori di 15 anni viaggiano gratis

Turismo

Rimini

| 15:23 - 09 Giugno 2018

L'estate per Trenitalia inizia il 10 giugno con l'introduzione del nuovo orario e l'avvio delle promozioni estive per famiglie, giovani, anziani e viaggi pet friendly. "Un turismo sostenibile, conveniente, sicuro e di qualità con oltre 110 fermate aggiuntive stagionali di Frecce, InterCity e Freccialink nelle più gettonate mete balneari e montane" spiega l'amministratore delegato di Trenitalia Orazio Iacono. Un nuovo collegamento Frecciarossa Milano-Ancona nel fine settimana consentirà di collegare la capitale della Lombardia con la riviera Adriatica, con fermate a Rimini, Riccione e Pesaro. L'integrazione con le 6500 corse regionali gestite da Trenitalia consentirà inoltre di raggiungere 32 siti Unesco, 25 tra i "Borghi più belli d'Italia", 8 Parchi Nazionali, e oltre 90 tra spiagge, centri di benessere, mete montane e termali. Numerose le offerte scontate che vanno dal 30% per gruppi fino a 5 persone al 30 e fino al 50% per giovani under 30 e senior over 60 con l'offerta "Young" e "Senior". I minori di 15 anni viaggiano totalmente gratis con possibilità del servizio di accompagnamento che si estende anche alle persone anziane. Infine gli amici a quattro zampe, che viaggiano a 5 euro.