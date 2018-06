Auto e motorini parcheggiati ovunque in via Castelfidardo. La segnalazione di un lettore

Attualità

Rimini

| 15:15 - 09 Giugno 2018

Automobili e motorini parcheggiati ovunque, uno spettacolo che non piace giustamente a molti riminesi. Un lettore manda una fotosegnalazione: "Qui siamo a Rimini in via Castelfidardo ore 18.45 Ztl, dove come sempre la via non è controllata dalla Polizia Municipale e gli automobilisti si piazzano belli comodi sul marciapiede e quasi dentro i portoni delle case. Maleducazione ed arroganza della gente". Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.