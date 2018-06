A Coriano c'è il caffè con il sindaco: appuntamento informale per parlare con i cittadini

Attualità

Coriano

| 15:09 - 09 Giugno 2018

Il Sindaco di Coriano Domenica Spinelli ha inaugurato sabato 9 giugno un'iniziativa per avvicinare l'amministrazione comunale ai cittadini. Un momento informale di ascolto: "Un caffè con il sindaco". Prima tappa il bar Potito's di Cerasolo: si è parlato infatti della questione "Mercatone Uno". Di seguito la nota del Sindaco.

Grande successo per l'iniziativa “un caffè con il Sindaco”. Siamo partiti da Cerasolo, per porre l'attenzione sulla questione Mercatone Uno. Ringraziamo Stefano, Gaia e Primiano consiglieri di progetto comune, Marco Pasquinoni e Mirca Montemaggi gestori del bar Potito’s per l'ospitalità e la delegazione donne Mercatone Uno presente, chiudere questa realtà vuol dire spegnere anche le attività più piccole della zona. Insieme a Soldati Gianfranco, ex presidente del comitato d’area Cerasolo, abbiamo deciso di fare una assemblea il 18, proprio qui per parlare, insieme ai cittadini e alle aziende, di lavoro e di come mettere in campo azioni sinergiche. Spunti dai presenti su tema sicurezza e disabilità per cui abbiamo fissato in agenda due appuntamenti con gli assessori di riferimento. Che dire, utilissimo la mattina accanto ad un buon caffè, parlare di territorio e ascoltare tutti coloro pronti a collaborare con idee e progetti. Soddisfatti vi diamo appuntamento alle prossime date fissate in altri bar per “Un caffè con il sindaco”.