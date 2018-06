Non trova lavoro, si mette in proprio a 23 anni e si "inventa" un proprio brand di abbigliamento

Attualità

Rimini

| 07:22 - 17 Giugno 2018

Ha detto di sé che, non trovando lavoro, ha dovuto crearselo. Lorenzo Rinaldi, 23enne di Rimini, ha ideato un proprio brand di abbigliamento: "Ell & Err", utilizzando appunto le sue iniziali. Lo stesso logo riproduce le due lettere di nome e cognome rovesciate. Lorenzo ha studiato a Bologna, si è laureato in moda e marketing a pieni voti, ma una volta entrato nel mondo del lavoro ha dovuto far fronte a difficoltà comuni a molti neo-laureati: "Non c'erano sbocchi lavorativi, così ho deciso di mettermi in proprio e di lanciare il mio brand, assieme a due amici che sono miei collaboratori". Inventiva, volontà di investire tempo e risorse, ma anche sei mesi a ricercare stili e tendenze: la "Ell & Err" ha così iniziato a proporre tshirt e accessori sul web. "Per ora vendiamo tutto on-line, con una vetrina su instagram", spiega Lorenzo. L'abbigliamento ideato dal 23enne riminese è ispirato agli anni '70, ma anche "allo stile dei rude boys della Giamaica". In particolare "ci piace prendere cose che non vanno più e riproporle con un stile moderno". Con questa filosofia la "Ell & Err" ha ideato anche un video di lancio, girato nelle campagne riccionesi, dove sorgeva una discoteca, in quello che una volta era il luogo del divertimento notturno della Perla Verde. Uno stile comunicativo indubbiamente originale, come lo shooting realizzato per la linea Sportwear, con protagonista un ragazzo senegalese sfigurato nel volto a causa della guerra. In questo caso una scelta controcorrente con il mondo della moda, in cui tutto deve essere perfetto.