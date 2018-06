Il circo più visionario nei luoghi dell'immaginario di Fellini: a Rimini la carovana del Cirque Bidon

Attualità

Rimini

| 13:45 - 09 Giugno 2018

Una carovana di arte e poesia che attraverserà la Valmarecchia fino arrivare al mare, per entrare nello spirito dei luoghi e dell’immaginario del Museo Fellini. Il Cirque Bidon, uno dei più importanti ‘circhi visionari’ al mondo, arriva a Rimini con la nuova produzione Entrez dans la danse! dal 19 giugno al 1° luglio grazie ad ATER - Associazione Teatrale Emilia Romagna, con il Festival Tutti Matti per Colorno e Teatro Necessario, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.





La compagnia guidata dal fondatore François Rauline, detto Bidon, torna a valicare le Alpi per un tour che partirà dal Festival Artisti in Piazza di Pennabilli (11-16 giugno), per poi scendere fino a valle e arrivare alla piazza sull’acqua del ponte di Tiberio, dove la carovana si fermerà da martedì 19 giugno a domenica 1° luglio. Il viaggio delle carrozze trainate da cavalli ripartirà poi alla volta di Santarcangelo (dal 3 al 5 luglio) e proseguirà per le strade della Regione fino al 5 settembre.





Un passaggio dal forte valore simbolico per Rimini, dove il Cirque Bidon - una delle compagnie che hanno maggiormente contribuito alla nascita del circo contemporaneo italiano ed europeo – mancava da quasi 25 anni. Tra gli spettatori che in passato si sono emozionati, commossi, divertiti tra numeri di giocoleria, musica e poesia c’era anche Federico Fellini, il regista che ha riempito di sogni e di richiami circensi la sua cinematografia. Nell’anno in cui il “Fulgor” ha ri-spalancato le porte, travolto dall’entusiasmo della città e del mondo, e mentre avanza il progetto del “Museo Fellini”, con la valorizzazione e la riqualificazione dei luoghi identitari della città, l’universo onirico del Maestro trova una ulteriore espressione nelle magie del circo tra i più poetici al mondo.





Testimone di una scelta di vita controcorrente, la compagnia Cirque Bidon porterà in scena, o meglio "in pista", lo spettacolo Entrez dans la danse!, lanciando in orbita i sogni del pubblico e degli attori. Un viaggio in cui il teatro si mescola alla danza e al circo, la comicità alla poesia. Canzoni, coreografie, scene di mimo, illustrazioni con immagini insolite, inaspettate: tutto in scena contribuisce a creare un’atmosfera unica, in cui questioni metafisiche trovano una risoluzione circense, per rispondere a domande esistenziali in modo semplice e divertente. La regia è dello spettacolo è di François Rauline. Lo spettacolo è realizzato con il sostegno della DRAC Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire e il Centre des Monuments Nationaux.





Gli spettacoli si tengono sempre alle ore 21.30. I biglietti per gli spettacoli di Rimini di sono disponibili in prevendita su Vivaticket.it. La tournée estiva 2018 di Cirque Bidon in Emilia-Romagna è organizzata da ATER - Associazione Teatrale Emilia Romagna, con il Festival Tutti Matti per Colorno e Teatro Necessario e con la preziosa collaborazione delle amministrazioni locali che ospitano la compagnia.

Per info stampa, interviste e immagini, scrivere a giulia@teatronecessario.it - cell. 328/4756279