Sciopero dei lavoratori di Marr Romagna: 'sotto inquadrati e con retribuzioni inadeguate'

Attualità

Rimini

| 13:22 - 09 Giugno 2018

Lavoratori del gruppo Marr Romagna saranno in sciopero dalle 7 di giovedì 14 giugno per 24 ore. Lo annunciano i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl Romagna e Uiltrasporti, che in una nota denunciano "il pesante peggioramento delle condizioni dei lavoratori coinvolti in seguito alla politica di esternalizzazioni e appalti", a fronte di un utile netto di 65,5 milioni di euro (anno 2017). In particolare sono 80 i lavoratori assunti, dopo un altro cambio di appalto, dalla ditta Onebusiness, che però non sembra voler rispettare gli impegni presi: dopo i primi tre mesi con l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Multiservizi", era previsto, a seguito di verbale d'accordo dell'8 marzo, l'applicazione di quello del settore "Merci logistica". Di contro Onebusiness propone qualche aggiustamento alle attuali condizioni contrattuali, quando "molti lavoratori sono sotto inquadrati". Così, "Inquadramenti contrattuali e retribuzioni inadeguate" fanno da contraltare a un impiego che prevede "flessibilità, disponibilità di lavoro notturno, festivo e straordinario". I lavoratori, attraverso i sindacati, hanno già chiesto da tempo un incontro a Marr, su cui grava la responsabilità dell’appalto, ma senza risposte. Da qui la decisione di entrare in sciopero.