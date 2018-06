Rimini: scambia un pacchetto di sigarette, dentro c'è marijuana. Arrestato 25enne riminese

Cronaca

Rimini

| 12:58 - 09 Giugno 2018

Nella notte tra venerdì e sabato i Carabinieri di Rimini hanno arrestato un 25enne riminese, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane era seduto su un muretto del Ponte dei Mille ed è stato visto mentre scambiava un pacchetto di sigarette con un cittadino rumeno. Dentro c'erano due grammi di marijuana. Le successive perquisizioni domiciliari e personali a carico del 25enne hanno permesso di rinvenire un'altra dose di marijuana, un bilancino elettrico ed altro materiale per il confenzionamento delle dosi. Il 25enne è stato arrestato e processato per direttissima: nei suoi confronti è stata disposta condanna a 6 mesi e 20 giorni di reclusione e multa di 1500 euro.





"I Carabinieri continueranno a prestare la massima attenzione allo specifico settore organizzando periodicamente analoghi servizi preventivi e repressivi nelle varie zone della città al fine di incrementare la percezione di sicurezza e legalità tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi", si legge in una nota dell'Arma.