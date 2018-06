Riccione, l'Assessore Caldari premia la stella del judo Caterina Mazzotti: disputerà gli europei

Sport

Riccione

| 12:32 - 09 Giugno 2018

In occasione del Grand Prix under 14 Filjkam in corso in questi giorni al Playhall, sabato mattina l'assessore allo sport Stefano Caldari ha premiato la campionessa riccionese di judo Caterina Mazzotti, che ha vinto il titolo nazionale Under 18 e conquistato la qualificazione agli europei del 28 giugno prossimo.