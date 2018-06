Talamello, tanti visitatori attesi per la festa anni '50 con musica dal vivo e hamburger

Eventi

Talamello

| 12:27 - 09 Giugno 2018

E' tutto pronto a Talamello per "Welcome to the 50's", la festa che trasforma il borgo riminese in una cittadina americana degli anni '50. L'edizione 2018 è in programma sabato 9 giugno: a cura degli Sfossati, l'inziativa attira ogni anno tantissimi visitatori anche da Rimini, proponendo musica e stand gastronomici. Oltre agli hamburger sarà servito un altro tipico piatto americano, spaghetti con polpette. L'intrattenimento musicale sarà a cura dei Guardrails, Martini and The Olives, The Same Old Shoes. La festa prenderà il via alle 17 con l'apertura delle bancarelle, mentre alle 18 è organizzato l'aperitivo nella piazzetta di Borgo Pini.