Rimini, vandali in azione: imbrattate le mura di piazzetta Pirinela e la passerella del porto

Attualità

Rimini

| 12:10 - 09 Giugno 2018

I vandali sono tornati in azione nella notte tra venerdì e sabato sfogando la loro inciviltà nella zona del ponte di Tiberio con scritte spray sulle mura storiche della piazzetta Pirinela in via di riqualificazione e un nastro adesivo attaccato lungo il corrimano della nuova passerella pedonale che costeggia le mura del porto canale. La scoperta è stata fatta sabato mattina dai tecnici dell’impresa attualmente impegnata nei lavori di riqualificazione progetto Tiberio 4 che interessano il balcone aggettante della piazzetta Pirinela, nel Borgo San Giuliano. Una scritta spray con ‘dedica’ d’amore che l’Amministrazione si attiverà immediatamente per rimuovere in breve tempo, concordando le modalità con la competente Soprintendenza. Non contenti, i vandali – presumendo che siano stati gli stessi - hanno deciso di lasciare il segno anche alla passerella sospesa dal ponte di Tiberio costeggia le mura del porto, lato centro storico. In questo caso si sono ‘limitati’ ad applicare un nastro adesivo lungo il corrimano della passerella, che è stato rimosso in mattinata. L’Amministrazione Comunale condanna senza attenuanti chiunque si permetta di sfregiare i beni della collettività, oltretutto in un’area attualmente oggetto di riqualificazione, luogo vocato alla bellezza e alla cultura. Un gesto incivile, con conseguenti danni di tipo economico, che lascia amareggiati e arrabbiati. La Polizia Municipale è già stata allertata e sta lavorando per risalire ai responsabili, mentre si ricorda che con il completamento del progetto sarà installato un sistema di videosorveglianza per monitorare l’intera area.