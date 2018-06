Ladri di citofoni in azione: apparecchio sradicato in un’abitazione in zona Tripoli

Cronaca

Rimini

| 10:40 - 09 Giugno 2018

Si era trasferito da poco in un appartamento in zona Tripoli, in uno stabile con finiture di prestigio, casa acquistata da un costruttore evidentemente con sacrifici, ma è stato vittima, dopo un paio di settimane, di un atto vandalico a dir poco curioso: gli hanno rubato il citofono.

Ignoti si sono accaniti con l’apparecchio, hanno estratto la parte esterna, tagliato i fili e portato via il videocitofono, arrecando non poco disagio al malcapitato proprietario di casa: l’uomo dovrà sostituire l’apparecchiatura anche dall’interno per una spesa complessiva di 800 euro.