Una riccionese in lizza per la fascia di Miss Mondo: Elis Mati alle finali nazionali

Attualità

Riccione

| 14:19 - 09 Giugno 2018

E’ iniziato il conto alla rovescia per Miss Mondo Italia 2018 e domenica 10 giugno verrà assegnato il titolo nazionale per la ragazza che rappresenterà il nostro Paese alla finale internazionale del concorso in programma a dicembre in Cina. Le 50 finaliste si sfideranno sul palco del Teatro Italia di Gallipoli, in una notte presentata da Stefano De Martino. E tra di loro spicca una riccionese, Elis Mati: bellezza mediterranea e grandi occhi verdi, è davvero la ragazza della porta accanto, ha già partecipato e vuole riprovarci. Dopo la laurea in informazione, media, pubblicità, e dopo vari concorsi, tra cui Miss Italia, è sbarcata alla finale di Gallipoli.

“Sono già qui dal 27 maggio e mi sto preparando, anche se nella vita normale lavoro in un negozio di abbigliamento a ‘Le Befane’, studio danza, continuo a studiare, lavoro come hostess e modella, non sto mai ferma”.

Elis sta preparando per il concorso un numero di danza, proprio perché ognuna delle aspiranti dovrà cimentarsi in una prova, oltre che mostrare le proprie naturali doti di bellezza. E’ stata infatti scelta tra le “talentuose” che si esibiranno in uno spettacolo particolare per la serata che le vedrà protagoniste in performances di danza, acrobatica, ginnastica, pattinaggio.

“Inizio ad avere un po’ di ansia, ma sono più tranquilla rispetto all’ultima volta che partecipai, sono maturata, cresciuta e la vivo in modo più positivo.”

E se si parla di Riccione Elis non ha dubbi: “La Romagna è nel mio cuore, nonostante abbia origini straniere, mi sento romagnola e, se dovesse capitare di dovermi allontanare per lavoro, il cuore resterà sempre qui. Amo tutto della Romagna, la cucina soprattutto e – confessa - lo devo dire: le miss mangiano, ve lo assicuro, quando aprono il buffet c’è la corsa, lo assaltiamo. Della mia terra amo il mare, la cultura e le persone, che hanno quel giusto mix di serietà e calore”. Una giovane e talentuosa bellezza per la quale la Romagna farà senz’altro il tifo.