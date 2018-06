Calco, la Savignanese conferma cinque giocatori e riprende l'attaccante Peluso

Sport

Savignano sul rubicone

| 18:45 - 08 Giugno 2018

La Savignanese dopo la vittoria del campionato di Eccellenza Emilia Romagna girone B e in preparazione del prossimo campionato di serie D comunica di avere confermato i seguenti giocatori della passata stagione: Gianmarco Pazzini (portiere), i difensori: Michele Turci, Paolo Vandi; i centrocampisti: Francesco Manuzzi, Maicol Guidi. Nel contempo sono in corso colloqui per le riconferme di Marco Brighi (centrocampista) e i difensori Jacopo Liera, Riccardo Fulvi.

In arrivo l’attaccante Lucio Peluso che aveva già giocato a Savignano fino a dicembre 2017, poi tesserato nelle file dell’Axys Zola, vincitore del girone A di Eccellenza Emilia Romagna e anche della Super Coppa a Castel San Pietro giocata il 17 maggio proprio contro i gialloblu di Savignano.