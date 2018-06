"Rinuncia all'assegno di mantenimento o ti sgozzo". Scatta la condanna per l'ex marito

Cronaca

Rimini

| 21:08 - 08 Giugno 2018

E' stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e mancata corresponsione degli alimenti verso l'ex moglie 30enne. Un 37enne italiano, difeso dall'avvocato Luca Greco, cercò di convincere la donna a rinunciare al suo assegno di mantenimento e a diminuire l'importo di quello spettante ai figli. Usò parole terribili, dicendo di essere pronto a scioglierla nell'acido, o di sgozzarla dopo averla appesa per i piedi. La giovane in una circostanza aveva subito una lesione al timpano dopo essere stata colpita con pugni e schiaffi. Nel processo era assistita dall'avvocato Catia Gerboni.