Festival Artisti in Piazza dal 14 al 17 giugno. Arriva il Cirque Bidon, la carovana dei sogni

| 18:11 - 08 Giugno 2018

Mancano pochi giorni all’inizio della 22° edizione di Artisti in Piazza - dal 14 al 17 giugno - ma a Pennabilli il Festival inizia prima del Festival.



Infatti, la mitica carovana del Cirque Bidon, guidata dal fondatore Francois Rauline, ha varcato le Alpi ed è arrivata a Pennabilli, prima tappa di un tour Emiliano-Romagnolo che durerà tre mesi; un lento e affascinante viaggio in cui il teatro si mescola alla danza e al circo, la comicità alla poesia e all'utopia.

Lunedì 11 giugno alle ore 21.30 presso il Parco Begni di Pennabilli debutterà lo spettacolo Entrez dans la danse!, che replicherà ogni sera fino al 16 giugno.



Inoltre, dall’inizio del mese di giugno, nel tendone Palacirco la Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse e il Balletto Civile sono in residenza creativa per la produzione del nuovo spettacolo AXTO - Oratorio per corpi e voci dal labirinto.

Lo spettacolo, pensato da Michela Lucenti ed Emanuele Conte, celebra il mito del Labirinto e del Minotauro ed è realizzato in coproduzione con il Festival, sarà presentato per la prima volta a Pennabilli in versione side specific per chapiteaux.



Continuano infine le prove della compagnia francese Rara Woulib, che già a partire dai primi di maggio lavora insieme al coro di Pennabilli “CCTP - Canta che ti passa” per lo spettacolo itinerante, immersivo e site specific dal titolo Bizangos, debutto nazionale. Bizangos è un racconto fantastico che mette in discussione il posto dell'uomo nel gruppo e la sua capacità di diventare mostruoso. Un'opera che si svolge fra vecchie rovine e campi; un teatro musicale che estende la ricerca della compagnia intorno alla musica trance, canti sacri e rituali sincretici. Foto copertina Pierangela Flisi.



Per tutte le informazioni e per il programma completo del Festival: www.artistiinpiazza.com