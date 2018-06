A Talamello arriva la carta di identità elettronica: ecco cosa fare per averla

Attualità

Talamello

| 18:02 - 08 Giugno 2018

Venerdì 8 giugno, presso il Comune di Talamello, è stata rilasciata prima carta d’identità elettronica (C.I.E.). E' stata il Sindaco Francesca Ugolini a ricevere il nuovo documento, che sostituirà totalmente il vecchio modello cartaceo ufficialmente da lunedì 18 giugno 2018. La carta è dotata di particolari sistemi di sicurezza, tra cui un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare, compresi gli elementi biometrici (impronte digitali). Ha un costo di 23,00 euro sia in caso di 1°primo rilascio che di rinnovo in caso di furto smarrimento o deterioramento. La carta conterrà anche l’eventuale consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti da parte del cittadino maggiorenne. La Carta d’Identità Elettronica, a differenza del modello cartaceo, non viene consegnata in tempo reale allo sportello, si raccomanda quindi, soprattutto per chi deve partire per le vacanze ed ha necessità del documento di riconoscimento, di verificare per tempo la scadenza della propria carta d’identità La Carta di identità elettronica rilasciata ai maggiorenni ha una durata decennale. Può essere rilasciata anche ai minori, ma in questo caso la validità del documento sarà di 5 anni nel caso di minori di età compresa tra 3 e 18 anni, o di 3 anni nel caso di bambini sotto i 3 anni di età. Per quanto riguarda l'assenso all'espatrio per i minori, questo necessita della presenza di entrambi i genitori o di eventuale delega.





Per richiedere il documento è obbligatorio prendere un appuntamento nella sede Municipale sita in Piazza Garibaldi, 2 oppure telefonando al numero 0541 920036 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 12,00). Il cittadino dovrà presentarsi allo sportello con la tessera sanitaria/codice fiscale, una fotografia, la Carta d'identità cartacea o CIE precedente o la denuncia di smarrimento o furto (atto in originale rilasciato dalla Questura o dai Carabinieri). Per i cittadini stranieri, oltre ai documenti già indicati, occorre anche il permesso di soggiorno. Talamello, dal 24 maggio 2018 è subentrato anche in ANPR (Anagrafe della Popolazione Residente) istituito con il DPCM del 23 agosto 2013, n.109 ed il DPCM 10 novembre 2014, n. 194 ed è la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente tutte le anagrafiche comunali che riceverà un contributo di 1.500,00 euro.





"Grazie al personale dell'ufficio anagrafe, in particolare alla dottoressa Daniela Mosconi, che si è prodigato per offrire questo servizio alla cittadinanza", commenta l'Amministrazione Comunale