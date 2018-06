Rimini Calcio, Grassi: 'Azionariato diffuso, poche adesioni. Batteremo la città a tappeto per gli abbonamenti'

Sport

Rimini

| 18:12 - 08 Giugno 2018

A margine della presentazione del progetto Sport Up, il presidente del Rimini Giorgio Grassi ha fatto il punto sul mercato e quant’altro. Per quanto riguarda l’azionariato diffuso, l’iniziativa sta dando una risposta debole. “Tireremo il bilancio tra qualche tempo, per adesso le adesioni sono pochine. Da più parti mi avevano anticipato questo epilogo e io stesso non mi ero fatto eccessive illusioni. Che devo dire? Di più noi come società fin qui non potevano fare; verso il 10 luglio, faremo insieme il bilancio di questi primi due anni di attività – spiega Grassi - Vedremo allora di puntare sulla campagna abbonamenti da cui mi aspetto una bella risposta. Divideremo le zone della città e nostri incaricati le batteranno a tappeto”. Quanto ai potenziali soci che si erano fatti avanti tempo fa e provenienti da fuori, Grassi ha detto: “Sì, abbiamo ricevuto proposte, le abbiamo valutate, ma stringi stringi hanno poca ciccia”. Insomma, Grassi a quanto pare si trova in solitudine o quasi. Almeno per ora.



MERCATO In questa situazione è chiaro che non ci si può aspettare troppo. Si punterà su frescehzza e voglia di emergere. Il presidente ha annunciato l’arrivo del giovane attaccante riminese Giacomo Cecconi, in forza la scorsa stagione al Romagna Centro (17 gol), classe 1995, dunque un over (gli under partono dal 96); ha poi ammesso che per il terzino Di Nicola c’è una trattativa aperta. Per gli altri over c’è tempo visto che ancora devono terminare i playoff.



GLI OBIETTIVI Grassi non ha fatto nomi. Ma è noto che gli under Bussaglia e Tentoni sono tra le prime scelte, però entrambi potrebbero avere spiragli in serie B e in serie C c’è una forte concorrenza. Un altro obiettivo under è Francesco Golfo (20 gol in 38 partite), attaccante esterno alla Insigne (è alto 1,65) della Pianese e prelevato dal Parma: ha richieste in serie B. Si cercano come over due centrocampisti e due difensori (uno potrebbe essere Ferrani), per l’attaccante over si vedrà in relazione al budget. Martedì il ds Tamai sarà nella sede dell’Atalanta: oltre a Tentoni si parlerà del centrocampista Alimi, nell’ultima stagione al Vicenza e di qualche under.

Stefano Ferri