Al Giardino domenica musica live dalle 21 con la band riminese Noi Duri, prima aperitivo col dj Vice

Eventi

Rimini

| 18:29 - 08 Giugno 2018



Domenica 10 giugno al Giardino di Rimini, sul Lungomare Tintori, nuovo atteso appuntamento musicale col concerto della nota band riminese Noi Duri. Tre anni fa sono stati protagonisti della fase finale del concorso CapiTalent lanciato da Radio Capital col brano "Nero caffè" per scoprire nuovi talenti della canzone.

Il punto di riferimento è Fred Buscaglione, il nome della band è, infatti, in omaggio alla sua canzone e al film del 1960 in cui ha recitato anche lui. La band è formata da cinque musicisti vestiti da gangster, spinti dalla passione per la sua musica e dalle atmosfere swing e rock & rolll anni 50: Roberto Bartolini (voce), Franco Mongiusti (contrabbasso), Stefano Pagliarani (pianoforte), Pasquale Montuori (batteria), Davide Fabbri (tromba). Nel repertorio degli artisti brani famosissimi tra cui "Eri Piccola Così", "24000 baci", "Tu vuo fa' l'americano".

La serata inizia alle ore 18,30 con il solito ricco aperitivo a buffet accompagnato dalla muisca del dj Vice.