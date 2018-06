Meteo Rimini: Weekend di sole e caldo estivo. Meteorologo, sarà altalena-meteo almeno fino al 20 giugno

Attualità

| 17:36 - 08 Giugno 2018

Ultimi temporali possibili tra la notte e le prime ore di sabato, poi un weekend soleggiato con temperature che potranno toccare i 30° nelle zone di pianura interna del riminese. Secondo Francesco Nucera di 3bmeteo, sarà altalena del tempo almeno fino al 20 di giugno, con fasi di sole alternate a brevi fasi di maltempo. Pierluigi Randi di Emilia Romagna Meteo: "Il segnale per giugno è quello di questi giorni, tendenza ad alte pressioni più a nord della norma che lasciano il Mediterraneo non particolarmente protetto e non è da escludere in questo mese che si possano ripresentare periodi instabili".



