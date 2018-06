Baseball, per la T&A già eliminata dalla European Cup arriva il primo hurrà: 12-11 al Draci Brno

Sport

La partita di ieri sera tra Neptunus Rotterdam e Brno, vinta dai padroni di casa olandesi, aveva già escluso definitivamente la T&A dai piazzamenti d’onore delle semifinali 1°-4° posto. A questo punto la gara odierna col Draci serviva solo a designare terza e quarta del girone, con entrambe che poi domani incroceranno quarta e terza dell’altro raggruppamento.

A vincere è stata la T&A dopo una gara passata sull’ottovolante, con tanti recuperi e addirittura 11 dei 12 punti segnati negli ultimi quattro inning. Protagonista assoluto di giornata Thomas De Wolf, pitcher vincente e straordinario anche in battuta con un fuoricampo, due doppi e un eccellente 4/5.

Sabato la T&A giocherà alle 10.30 contro la quarta classificata del girone A.



DRACI BRNO – T&A SAN MARINO 11-12

T&A: Ferrini ss (2/4), De Wolf dh/l (4/5), Avagnina ec (1/5), Colabello 1b (1/3), Reginato es (0/4), Lupo ed (3/3), Martin r (2/4), Babini 2b (2/4), Pulzetti 3b (1/5).

DRACI: Dubovy ec (3/4), Cervinka 3b (1/4), Schneider ss (1/3), Cech r (2/4), Chroust 1b (2/5), J. Hajtmar 2b (2/5), Polansky (Hubbard 1/2) dh (0/2), Kalabek ed/es (1/5), Mostek (A. Hajtmar ed 0/1) es (0/3).

T&A: 010 001 442 = 12 bv 16 e 1

DRACI: 104 000 501 = 11 bv 13 e 2

LANCIATORI: Cherubini (i) rl 6, bvc 9, bb 1, so 2, pgl 5

Coveri (r) rl 0.0, bvc 0, bb 2, so 0, pgl 4

De Wolf (W) rl 3, bvc 4, bb 0, so 2, pgl 2

Sobotka (i) rl 5, bvc 5, bb 3, so 0, pgl 1

Capka (r) rl 1, bvc 1, bb 1, so 0, pgl 3

Vasourek (r) rl 0.1, bvc 3, bb 0, so 0, pgl 2

Nebenfuhr (r) rl 1.1, bvc 3, bb 0, so 1, pgl 2

Furko (L) rl 1.1, bvc 4, bb 0, so 0, pgl 2

NOTE: fuoricampo di Lupo (1p. all’8°), De Wolf (2p. all’8°) e Chroust (4p. al 7°). Doppi di De Wolf (2), Dubovy, Cervinka, Cech, Chroust e Kalabek.