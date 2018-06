Catturato dai poliziotti pericoloso latitante. Aveva trovato lavoro e un alloggio a Torre Pedrera

Cronaca

Rimini

| 16:04 - 08 Giugno 2018

Venerdì mattina la Squadra Mobile ha arrestato a Rimini un trafficante di stupefacenti di origini albanesi, ricercato in Germania. L'uomo, un 37enne, faceva il "corriere" tra l'Albania e la Germania, per conto di un sodalizio criminale guidato da connazionali, che aveva messo in piedi in Baviera un traffico di cocaina particolarmente ingente.

La polizia federale tedesca ha smantellato durante la scorsa primavera la rete di trafficanti: il 37enne, colpito nel frattempo da un mandato di arresto europeo, era riuscito a far perdere le sue tracce e si era trasferito a Rimini, nella zona di Torre Pedrera. Qui aveva preso un alloggio e trovato anche un lavoro saltuario in un locale di Viserba.

Il rintraccio e la cattura del ricercato è avvenuta grazie a una perfetta sinergia fra gli organi inquirenti di Italia e Germania attraverso la partecipazione del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno.