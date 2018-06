Deve risarcire danni all'azienda che subì allagamento. Per Comune Riccione spunta un debito fuori bilancio

Attualità

Riccione

| 15:58 - 08 Giugno 2018

Spunta un debito di oltre 80.000 euro del Comune di Riccione verso la ditta "Fratelli Lazzaretti", a causa dell'inadempienza della società "Ingross Riccione S.R.L.", oggi in liquidazione. La vicenda risale agli anni '90: la società Lazzaretti subì un allagamento dei locali della propria azienda, presso la zona artigianale. Nel 2009, a seguito di due gradi di giudizio, il Tribunale condannò Ingross e il Comune a pagare 80.000 euro a testa come risarcimento danni, che erano imputabili ai lavori realizzati dall'Ingross (che raggruppava alcune aziende artigianali) e collaudati dai tecnici comunali. Il Comune di Riccione versò la sua quota, ma, come lamenta il Sindaco di Riccione Renata Tosi in una nota, la precedente amministrazione targata Pd non ha accantonato a bilancio gli altri 80.000 euro: una necessità visto che, in caso poi di inadempimento dell'Ingross, ne avrebbe risposto anche il Comune, in presenza appunto di una responsabilità solidale. Nel 2018, a distanza di 9 anni dalla sentenza definitiva e alle soglie della prescrizione, il creditore ha agito contro il Comune per avere gli 80.000 euro più interessi. Il Comune di Riccione si dice comunque pronto a pagare la somma, grazie ai fondi appositamente creati a garanzia di sopravvenienze passive, ma soprattutto invierà alla Corte dei Conti la pratica, per i dovuti accertamenti di responsabilità contabile e amministrativa degli allora amministratori pubblici.

Commenta il sindaco Renata Tosi: “I cassetti di questa amministrazione sono ancora pieni di sorprese non certo piacevoli per i cittadini riccionesi e che ancora disegnano un fare amministrazione poco responsabile e consono della tutela e valorizzazione del Bene Comune. Non è affatto opportuno vedersi arrivare simili richieste che delineano un modo di essere politica e di fare comunità finalmente lontano dall’amministrazione e che condanniamo fermamente, così come non è sano e corretto nascondersi dinnanzi alle proprie responsabilità e porre sulle nuove generazioni e nuove amministrazioni oneri così importanti e dannose per le casse comunali”.