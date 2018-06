Rapinò e strattonò un'anziana, incastrato dalle telecamere: arrestato a Rimini

Cronaca

08 Giugno 2018

È stato arrestato la notte scorsa a Rimini il giovane che venerdi primo giugno aveva rapinato una donna di 84 anni a Fontanafredda. Si tratta di un 25enne di Caivano (Napoli), che è stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza municipale che ne hanno immortalato la fuga dopo che aveva strappato una collanina alla vittima, un'anziana di 84 anni, scaraventata a terra e ricoverata in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Il presunto autore del reato è stato rinchiuso in carcere a Rimini: si tratta di un pluripregiudicato che dopo aver rapinato l'anziana si era trasferito a casa di amici, continuando a usare il furgone blu che aveva utilizzato per l'aggressione.