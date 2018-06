Giro d'Italia Under 23, tappa Riccione Forlì di 137 chilometri. Le foto della partenza

Sport

Riccione

| 15:22 - 08 Giugno 2018

Dopo il prologo a cronometro individuale a Forlì di giovedì, questa mattina è partita da Riccione la prima tappa del Giro d'Italia Under 23, la più prestigiosa corsa a tappe internazionale per ciclisti Under 23 nel nostro Paese. La meta di oggi (venerdì 8 giugno) è Forlì, un percorso di 137 chilometri con sviluppo altimetrico praticamente piatto dopo qualche leggera ondulazione iniziale e due ascese nella parte finale, a quote piuttosto contenute. L’Emilia-Romagna è l’unica regione ad essere toccata per il secondo anno consecutivo dalla gara, che vedrà i migliori talenti italiani confrontarsi con il gotha del ciclismo Under 23 internazionale. Quattro tappe che accenderanno i riflettori anche sul territorio, la cultura e i prodotti dell’economia locale, oltre a delineare il primo scheletro della classifica generale della corsa che sabato 16 giugno incoronerà il vincitore.