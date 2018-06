Cattolica, nella Caserma Carabinieri la prima stanza protetta per ascoltare donne vittime di violenze

Attualità

Cattolica

| 15:17 - 08 Giugno 2018

Alle 11 di venerdì mattina è stata inaugurata all’interno dell’immobile ove ha sede la Tenenza Carabinieri di Cattolica – primo caso in tutto il territorio provinciale riminese – una “aula per le audizioni” da dedicare, per esigenze di ascolto e verbalizzazione, a tutte le vittime di situazioni di violenza. Una stanza per tutte le donne che hanno la necessità di essere ascoltate e tranquillizzate da uomini o donne carabinieri specializzate nello specifico settore.





Alla cerimonia erano presenti tra il Procuratore della Repubblica Elisabetta Melotti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini, Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli, il Vicario del Prefetto Chiara Pintor, il Vicario del Questore Enrica Bonini, il Presidente del Soroptimis sez. di Rimini Anna Maria Balli Tassini, rappresentanti dell’Associazione Antiviolenza “Rompi il Silenzio” di Rimini, dei servizi e degli sportelli territoriali antiviolenza del comune di Rimini e dell’AUSL Romagna di Rimini e di alcuni insegnanti ed alunni del Liceo Volta-Fellini di Riccione.

L’evento rientra nel progetto denominato “Una Stanza tutta per Sé” – promosso, su scala nazionale, dall’associazione “Soroptimist International d’Italia” d’intesa con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – che mutuando il nome dalla celebra opera della scrittrice inglese Virginia Wolf, si prefigge di fornire all’interno delle strutture dell’Arma uno spazio accogliente per tutte le vittime di episodi di violenza di genere.



Alla pratica realizzazione dell’iniziativa a livello locale, oltre ai vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri e ai membri della locale sezione di Soroptimist, hanno entusiasticamente collaborato anche gli studenti del Liceo Artistico “Volta-Fellini” di Riccione che, nell’ambito delle proprie attività curriculari (all’interno dell’alternanza-lavoro), si sono confrontati in un concorso grafico finalizzato a fornire la progettazione definitiva dell’ “Aula per le audizioni” ed in particolare alla sua dotazione di alcune rappresentazioni grafiche onde rendere ancora più accogliente la struttura che da quest’oggi sarà operativa presso il Comando dell’Arma di Cattolica.





Tra i tanti studenti partecipanti al concorso, sono state quattro ragazze ad aver ricevuto l’onore di esporre le proprie “opere” all’interno della Stanza, ed in particolare la prima classificata, Bianca Donati che ha realizzato un dipinto raffigurante una natura primaverile, metafora della rinascita dopo le situazioni di difficoltà che spesso le vittime di violenza sono chiamate a vivere.





Da un punto di vista operativo, a seguito di interventi o indagini dell’Arma, tra giugno 2017 e giugno 2018, sono stati tratti in arresto 41 autori di violenze e atti persecutori-stalking e 133 sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.