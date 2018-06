A Bellaria è subito un successo la spiaggia riservata a ragazzi e ragazze: tanto sport e musica di dj

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:07 - 08 Giugno 2018

Migliaia di giovani studenti hanno partecipato a "The Student Beach", l’inaugurazione della spiaggia più cool dell’estate 2018, celebratasi giovedì 7 giugno.

Una kermesse non stop dalle 12 alle 20 per festeggiare la fine della scuola e l’inizio di una vacanza senza fine sulla spiaggia più originale d’Italia dedicata ai ragazzi.

Hanno ballato, giocato, mangiato su diecimila metri quadrati di sabbia, trentotto campi da gioco. Il tutto scandito dalla musica di otto dj. Si sono sfidati a calcio saponato, teqball, calciofreccette, beach volley, footvolley, beer pong, tiro alla fune sCool, twister, zumba e parteciapato a tanti eventi goliardici come la premiazione dei bocciati.

The Student Beach è solo all’inizio ma si preannuncia un grande successo.L’unica credenziale per accedere è avere un’età dai sedici ai ventinove anni e vivere (o aver vissuto anche solo recentemente) i momenti della vita di uno studente. I principali servizi della spiaggia sono studiati appositamente per gli studenti e fruibili con un “abbonamento” con molti benefit a crescere in base alle frequenze.

L’estate è…Un grande villaggio sulla spiaggia libera di Bellaria direttamente sul mare e studiato appositamente per una vacanza infinita da giugno a settembre con un programma quotidiano di tornei, giochi, musica, eventi. Ogni giorno della settimana, con i piedi nella sabbia e il sorriso sulle labbra.

Infoline: 327 665 9141

The Student Beach (QUI altre informazioni) - Via A. Pinzon 217 – Bellaria Igea Marina