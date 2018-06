Il presidente Ginnastica Riccione Poesio è stato eletto consigliere regionale della Federazione

Sport

| 14:57 - 08 Giugno 2018

Si è svolta giovedì 7 giugno, al Palazzo delle Federazioni sportive di Bologna, l’elezione del presidente del comitato regionale e degli otto componenti del consiglio regionale della Federazione Ginnastica d’Italia, che staranno in carica per i prossimi due anni. La Ginnastica Riccione con grande orgoglio annuncia l’elezione del presidente Francesco Poesio come consigliere del Comitato regionale dell’Emilia Romagna con ben 233 voti. “Un ringraziamento di cuore per la fiducia che mi è stata dimostrata – ha detto Poesio dopo l’elezione -. Questo incarico per me è un onore e un orgoglio e ciò che sto vivendo mi dà ancora più carica per portare avanti tanti ambiziosi progetti”.

Le urne bolognesi hanno conferito il mandato presidenziale a Lamberto Cocco, mentre sugli scranni consiliari siederanno Daniela Bertini, Maria Bernasconj, Vasco Boscaino, Roberta Lolli, Luigi Montermini, Sara Mosca, Alessandro Righetti e Francesco Poesio. Quest’ultimo, alla guida della Ginnastica Riccione, avrà l’onore e l’onere di organizzare il 7 e 8 luglio i Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Artistica, maschile e femminile, e Trampolino Elastico. L’evento agonistico individuale più importante della stagione dei grandi attrezzi, che, insieme alla Ginnastica in Festa di fine giugno in programma alla Fiera di Rimini, porterà in estate la costa adriatica romagnola al centro del mondo della ginnastica italiana.