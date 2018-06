Calcio, con Sport Up a Rimini i calciatori si preparano al ritiro. Sedute anche in spiaggia e in acqua

Sport

Rimini

| 15:09 - 08 Giugno 2018

Il periodo delle vacanze è fondamentale per la “gestione” della carriera di un calciatore professionista: per recuperare da un lato le fatiche della stagione appena conclusa e per presentarsi a quella seguente al meglio della condizione psico-fisica.

Per rispondere al meglio a questa esigenza ecco il progetto StandUp Sport 2.0, che, dopo un primo “esperimento” nel 2017 a Pavia, sbarca quest’anno in Riviera curato da uno staff di professionisti del lavoro fisico e della prevenzione: al fianco dei due fisioterapisti Leonardo Belotti e Daniele De Feo di Stand Up, ci saranno infatti un ortopedico (il dottor Alberto Castelli dell’ospedale San Matteo di Pavia), un nutrizionista (Edoardo Mazzocchi, responsabile di Nu.Tri.Me), i preparatori atletici Pietro Lietti (Milan Primavera) e Alessandro Platone (Rimini Football Club) e il “maestro” della tecnica Adrian Ricchiuti.

Previste sedute sulla sabbia e in acqua, fisiche e con il pallone ogni pomeriggio fra le 16 e le 18 al Romeo Neri. Nel mezzo il pranzo e una serie di attività collaterali messe in piedi grazie alla collaborazione delle attività del territorio.



QUANDO E COME StandUp Sport 2.0 si svolgerà fra lunedì 25 giugno e domenica 8 luglio, due settimane in cui ogni aderente potrà decidere se allenarsi per un ciclo di cinque o dieci giorni. Seguendo un programma fatto di doppie sedute giornaliere e momenti di svago per scoprire e “vivere” Rimini a 360 gradi.



INFO E PRENOTAZIONI Il costo settimanale del pacchetto completo va dai 550 euro per chi soggiornerà in camera doppia e 725 euro per chi sceglierà una singola. Quota che si compone di 60 euro giornalieri per l’allenamento e 50 o 85 a seconda della stanza scelta all’Hotel Villa Rosa Riviera. Per ricevere ogni informazione e per iscriversi è possibile contattare Leonardo Belotti al 349-7768438 o Daniele De Feo al 347-9808182



SOCIAL-MANIA E… PALLEGGI

Per promuovere al meglio il progetto e la città di Rimini, sta girando da qualche settimana sui social un video sulla giornata tipo di pre preparazione, con riprese aereee delle “comparse” Emilio Docente e Alfredo Cardinale a colazione, in spiaggia, in palestra e allo stadio. E' stato inviato a tutti i club professionistici italiani. Contemporaneamente è stata creata una “challenge”, una sfida a chi riesce a fare più palleggi di testa con le mani dietro la schiena lanciata da Adrian Ricchiuti a tre colleghi (Mariano Andujar, Giovanni La Camera e Alex Buonaventura), che, sfidandone a loro volta altri tre a testa, sta avendo un effetto domino fra i professionisti di ogni serie: in palio, una settimana gratuita di progetto.



SPONSOR E PATROCINI DOC

Già in questa prima edizione, StandUp Sport 2.0 può fregiarsi del patrocinio del Comune, del Rimini Football Club e della Confcommercio della provincia di Rimini (presenti alla conferenza stampa rispettivamente il presidente Giorgio Grassi e il vice Gaetano Callà) e della collaborazione di una serie di sponsor.