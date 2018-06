Verucchio, un centinaio di studenti alla tappa conclusiva del piedibus

Attualità

VillaVerucchio

| 13:58 - 08 Giugno 2018

Circa cento studenti delle scuole primarie “Ponte sul Marecchia” hanno partecipato giovedì mattina alla tappa conclusiva del Piedibus.

I ragazzi, accompagnati dai volontari delle linee, la referente della cooperativa unica dei pensionati Tiziana Fabbri e l'assessore alle politiche scolastiche Eleonora Urbinati hanno percorso i tragitti delle linee previste sul territorio confluendo in piazza XXV Aprile per un momento di festa e condivisione prima di raggiungere l'edificio scolastico.

Dal 2010 il Comune di Verucchio ha previsto il Piedibus come trasporto scolastico alternativo allo scuolabus nella frazione di Villa Verucchio entro un raggio di venti minuti a piedi dalle scuole. Tre volte al giorno, tutti i giorni di apertura delle attività scolastiche, i “trenini gialli” percorrono in sicurezza le vie della città lungo i percorsi ciclo-pedonali a margine delle strade. Cinque le linee che ogni anno si snodano lungo i percorsi, oltre ad una organizzata a Verucchio.

Fin dalla sua nascita il Piedibus riscuote ampio gradimento: rispetta l'ambiente limitando l'utilizzo delle auto per raggiungere le scuole, genera la condivisione tra generazioni, favorisce il benessere psicofisico dei bambini che svolgono una passeggiata quotidiana prima e dopo le attività scolastiche e, aspetto non da meno, genera un risparmio per le casse comunali.

"Un servizio – spiega l'assessore alle politiche educative Eleonora Urbinati – che è molto apprezzato dalle persone coinvolte. Gli stessi bambini sono entusiasti di condividere il tragitto casa-scuola con i 'nonni', come amano definire i volontari: il vero motore di questa forma di trasporto scolastico. Quello che svolgono è un vero e proprio servizio alla comunità, l'amministrazione comunale non può che congratularsi e ringraziarli per ciò che svolgono ogni giorno".