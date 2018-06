Mare usato come discarica, pieno di plastica ma anche copertoni.Rifiuti recuperati dai pescherecci di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:42 - 08 Giugno 2018

Desta impressione e preoccupazione la quantità di materiale che venerdì mattina, nell'ambito della campagna "Tutti insieme per un mare più pulito", dieci pescherecci della marineria hanno depositato sulla banchina del porto di Rimini. Bottiglie di plastica, canotti bucati, copertoni di auto e reti dismesse. Quello raccolto da 10 pescherecci riminesi - De Arpa, Erika, Fabio, Genesi, Gianfranco, Levriero II, Massimo T, Simona II, Sonia Simone, Stefania – è solo il primo momento di Clean Sea Life, il progetto promosso dalla Fondazione cetacea a cui ha aderito il Comune di Rimini.

Rileva l'Assessore all'ambiente Anna Montini: "arrivati da chissà dove, ma sono il frutto di comportamenti cinici e di cortissimo respiro che avvelena il mare e la vita, la sua e la nostra". Il pensiero va così alle tartarughe e proprio sabato mattina sarà liberata Malù, una tartaruga spiaggiata nel dicembre scorso poi curata dalla Fondazione cetacea. Una liberazione che, vista la giovane età dell'animale, avverrà in mare a tre miglia dalla costa con una festa collettiva dove saranno coprotagonisti i bambini, e i loro familiari, 90 persone in tutto che escono in mare con diverse barche del Club nautico e delle associazioni ambientaliste. Nel pomeriggio di sabato, alle 15, sarà invece liberato un secondo esemplare, ribattezzato Fortuna.