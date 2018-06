A Bellaria arriva la Kiklos Summer Cup: volley, rugby e basket sulla spiaggia

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:24 - 08 Giugno 2018

Il 19° Kiklos Sand Volley 3x3 maschile/femminile – 4x4 mix – 2x2 mix dello scorso weekend ha registrato l’ennesimo boom, sfiorando quota 2.000 partecipanti e 500 squadre. Quattro lunghi giorni di beach volley e feste in spiaggia (spettacolare in questo senso la cena organizzata al Beky Bay), partecipanti provenienti da tutta Italia: un clima estivo di vacanza che ha reso l’evento un trionfo per professionisti e amatori.

I vincitori. 3x3 Maschile “Quest’anno niente panca piana” (RN); 3x3 Femminile “Siamo tornate – parte terza” (MO/PR); 4x4 mix “W la Samsung” (RN); 2x2 mix Top “Tramontano-Godenzoni” (RN); 2x2 mix Fun “Bastianelli-Viggiati” (AN). Accantonati i tornei open per adulti, Kiklos si dedica questo fine settimana (9-10 giugno) all’evento giovanile Kiklos Summer Cup. Una manifestazione giovanile unica nel suo genere che, dallo scorso anno, mette insieme diverse discipline: beach volley, beach rugby e basket. L’unica differenza rispetto al 2017 è che al posto del torneo di street basket si svolgerà un vero e proprio evento indoor. Bellaria Igea Marina e Viserba di Rimini sono pronte ad ospitare ben 1.500 sportivi e 60 società da tutta Italia, a dimostrazione del fatto che la Summer Cup è l’occasione ideale per chiudere la stagione sportiva autunnale. Si registra, rispetto all’anno scorso, un incremento di oltre 250 partecipanti in hotel: atleti,

allenatori e famiglie provenienti principalmente da Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Umbria si accingono a vivere una vera due giorni di sport e vacanza.

Il Beky Bay ospiterà sette categorie di beach volley: under 12, 13, 16, 19 maschile/femminile (spazio anche al torneo 6x6 misto per gli accompagnatori) e due categorie di beach rugby: under 12, 14; Viserba di Rimini ospiterà quattro categorie

di basket: esordienti maschile, gazzelle femminile, under 13 maschile/femminile.

Si comincia sabato mattina alle 9, fischio d’inizio di tutte le partite (fase a gironi), e si conclude con le fasi finali ad eliminazione diretta di domenica pomeriggio. Come da tradizione, anche tanta animazione: sabato sera il programma prevede un divertentissimo Summer Fluo Party al Mito Mapo Club di Igea Marina e il Summer Party a Playa Tamarindo di Viserba. Infine, non mancherà il delizioso Piadina Party offerto dall’organizzazione.