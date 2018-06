Scuola con fibra ottica, potenziata la connessione delle elementari e medie di Coriano

Attualità

Coriano

08 Giugno 2018

Nel periodo estivo, le sedi delle scuole Elementare Favini e le Scuola Media Gabellini di Coriano nonchè la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Coriano verranno collegate con nuove linee in fibra ottica che sostituiranno le linee dati ADSL preesistenti: il vantaggio in termini prestazionali è considerevole, in quanto si passerà da una velocità di download/upload pari a 2 Mbit/s ad una di 30 Mbit/s.

Questo permetterà ai tanti alunni delle scuole e tutti i ragazzi di poter utilizzare al meglio gli strumenti informatici già disponibili presso i singoli plessi scolastici espressamente dedicati alla didattica e di migliorare notevolmente l’utilizzo degli strumenti, da parte di insegnanti e segreteria, quali il registro elettronico.

Per eseguire la migrazione da ADSL a fibra verranno utilizzate risorse molto contenute: si è riusciti ad ottenere un risparmio sui prezzi praticati dalla Convenzione Intercent-ER stipulata dalla Regione Emilia-Romagna con il fornitore TIM Spa tramite una trattativa diretta con il medesimo fornitore. Il risultato di tale accordo è che il costo complessivo annuo che verrà sostenuto dal Comune di Coriano relativo alle linee in fibra ottica, comprensivo di servizio fibra, manutenzione router ed IVA sarà pari ad € 2.854,80 anziché € 5.909,88 come sarebbe stato da Convenzione. Questo lo si deve al lavoro svolto dagli uffici, nelle persona del responsabile di area Dott.ssa Carla Franchini e del responsabile dei servizi informatici del Comune di Coriano Ing. Simone Torsani.

Stefano Aluigi (Consigliere con delega all’innovazione tecnologica): ”Abbiamo fatto proprie le criticità rilevate dal Dirigente Scolastico Prof. Toinni e grazie al lavoro di sinergia, non appena individuate le risorse finanziarie necessarie, abbiamo dato mandato di procedere alla realizzazione. Coriano sta facendo passi da gigante nell’innovazione e speriamo che si possa arrivare, al più presto, ad una applicazione ancor più piena della digitalizzazione.”

Sindaco Domenica Spinelli: “Ringraziando tutti coloro che si sono adoperati così celermente in questa partita, colgo l’occasione per augurare un estate di riposo e relax agli studenti corianesi, al loro ritorno troveranno quindi questo piccolo regalo.”