"Voglio tutti i soldi prestati": Dopo le minacce tagliate anche le gomme dell'auto

Cronaca

Rimini

| 14:30 - 08 Giugno 2018

Si incontrarono in un bar di Rimini per parlare di un debito. Tra un 43enne dominicano, da anni residente in Italia con regolare impiego, e il suo debitore, originario di Parma, iniziò una lite che, secondo quest'ultimo, si concluse con minacce a scopo di estorsione. In settimana si è tenuta la prima udienza del processo che vede imputato il 43enne, difeso dall'avvocato Enrico Graziosi, per il reato di tentata estorsione aggravata. La tensione tra le due parti in causa prese in origine dalla decisione di entrambi di prendere in affitto una casa a Ravenna. Firmato il contratto, con 5000 euro di caparra e delle spese per allacciare le utenze, l'italiano si rese irreperibile, costringendo l'imputato a dare la disdetta del contratto, rimettendoci tutti i soldi, anche quelli che avrebbe dovuto versare l'altro inquilino. I due si incontrarono nel dicembre 2013 a Rimini e il 43enne chiese un appuntamento per risolvere la questione, fissandolo in un bar. Quel giorno, secondo il querelante, il dominicano lo minacciò per avere quei soldi: "Da qui non esci vivo, ti spezziamo le gambe", alcune delle frasi rivolte, in presenza anche di altri soggetti di nazionalità sudamericana. Sul posto intervennero i Carabinieri. All'uscita dal bar, l'italiano trovò i quattro pneumatici della sua automobile forati, anche se il suo "rivale" non si era mai allontanato dall'interno del locale. Sarà determinante, per ricostruire la vicenda, l'escussione dei testimoni, che prenderà il via a novembre, dopo il rinvio disposto dal giudice nella prima udienza tenutasi il 6 giugno al Tribunale di Rimini.