Festival del viaggio, notte del liscio, tanta musica, sport e divertimento per un week-end ricco di eventi

08 Giugno 2018

Questo week-end si sognano mete fantastiche con il festival del viaggio, ci si potrà tuffare nella magia del liscio, ma non mancheranno gli appuntamenti dedicati agli sportivi e agli amanti della vita all’aria aperta. Se volete organizzarvi ecco alcuni degli eventi clou a Rimini e provincia.





MANIFESTAZIONI E FESTE





Ci sarà anche Tony Wheeler – il mitico fondatore di Lonely Planet, l’uomo che ha cambiato il modo di viaggiare – alla seconda edizione di Lonely Planet UlisseFest - la Festa del viaggio (Ulissefest.it), che si annuncia ricchissima e piena di ospiti d’eccezione. Dall’8 al 10 giugno più di 60 incontri e oltre 120 ospiti, con dibattiti, testimonianze, spettacoli, musica, film e cibi da tutti i continenti. QUI tutte le info.





Venerdì 8 Giugno ai Giardini dell'Alba, l'Associazione Riccione Alba presenta il primo Alba Street Party della stagione: con Nirea Danze Show, spettacolo e animazione con i Campioni Italiani di Danze Folk.





Sabato sera, alle 21.30 in piazzale Santa Margherita, Bellaria Igea Marina si unirà alle celebrazioni della “Notte del Liscio” con il concerto a ingresso gratuito di Luana Babini, icona della musica da ballo romagnola. A Rimini il Comitato turistico di Rivabella dedicherà due serate di intrattenimento dedicate al ballo liscio. Si ballerà sabato 9 giugno con l'Orchestra Liscio Fuori Orario e domenica 10 con la scuola di Ballo Liscio Manu & Co. A Riminiterme, sabato 9 giugno, si ballerà con la scuola di ballo Casadei Danze. La Notte del Liscio è la manifestazione con cui la Romagna celebra anche quest’anno la sua tradizione di musica e danza: un grande evento collettivo che utilizza come palcoscenici i luoghi più belli e suggestivi della Romagna, coinvolgendo le scuole di ballo di tutta Italia.





MUSICA E CONCERTI





Mr.Rain si fa conoscere al grande pubblico di tutte le regioni italiane con una serie di date sold out. L’appuntamento a Igea Marina si terrà al “Beky Bay ” il 9 Giugno 2018. Butterfly Effect è il diario personale della vita di Mr.Rain, ogni canzone è una pagina che consta affidati ricordi, emozioni, pensieri, momenti vissuti. L’album sta collezionando innumerevoli riconoscimenti, come dischi d’oro e platino.





Questo fine settimana inizierà ufficialmente la Stagione dei concerti all'aperto di Rimini Classica a Castel Sismondo e la partenza sarà con il botto: venerdì 8 giugno ore 21.15 Filippo Malatesta canta gli U2 e sabato 9 ore stesso orario Cristina Di Pietro canta Loredana Bertè e Mia Martini. QUI tutte le info.





EVENTI SPORTIVI





Il conto alla rovescia è terminato: da venerdì alla Fiera di Rimini andrà in scena “The Coach Experience”, il primo grande evento dedicato agli allenatori ed appassionati di calcio che, dall’8 al 10 giugno, coinvolgerà alcuni dei migliori mister del panorama nazionale e internazionale per tre giorni di incontri formativi, workshop e seminari tecnici. QUI tutte le info.





Il calcio ai tempi della Var secondo Italo Cucci: il noto giornalista parlerà del calcio, della sua storia e della sua evoluzione raccontando episodi personali della sua ampia esperienza nel mondo dello sport e confrontandosi col pubblico. Un'occasione per ascoltare una piacevole voce del giornalismo sportivo dal vivo. Appuntamento venerdì 8 giugno 2018 alle ore 18:00 all’Orto dei frutti dimenticati.





Seconda edizione della rassegna di moto storiche "Città di Novafeltria". Domenica 10 giugno dalle 9.30 moto e sidecar d'epoca sfrecceranno per le vie del centro. Si tratta di una manifestazione non agonistica valevole come 5° prova del trofeo Endas Circuiti Classici. Verrà allestito un circuito attraverso cui i bolidi attraverseranno il centro storico.





Dopo il successo della scorsa edizione torna domenica a Mondaino il “Motoraduno Malatestian Routes”. Sarà l’occasione per trascorrere una giornata in amicizia condividendo la passione per i motori, il sole e la buona cucina, alla scoperta dei suggestivi percorsi nella terra di confine fra Romagna e Marche, Malatesta e Montefeltro. QUI tutte le info.





Giugno a quattro ruote per Misano World Circuit: fino a sabato 9 giugno andrà in scena il Ferrari Challenge Europe, che a MWC avrà due gare in notturna. E’ la seconda volta nella storia del Campionato che ciò accade. Saranno in pista circa 40 macchine, suddivise in due categorie: Trofeo Pirelli e Coppa Shell. Quattro corse, partenze alle 20.00 per la Coppa Shell e alle 22.15 per il Trofeo Pirelli.





MOSTRE E ITINERARI





Venerdì 8 giugno ecco in arrivo il primo evento serale del Castello di Montefiore Conca che inizia così ufficialmente la stagione estiva 2018. In compagnia della guida naturalistica Alessandro Allegrucci una serata dedicata a gufi e pipistrelli, creature della notte tutte da conoscere. QUI tutte le info.





In concomitanza con il lancio di ‘Entra in scena’, la campagna di partecipazione e sostegno al Teatro Amintore Galli, verranno aperte le porte del cantiere del Teatro e del Castello Malatestiano per un vero e proprio happening dedicato alla cultura e alla voglia di festeggiare il ‘ritorno di un amico’ che manca da ormai 75 anni, e che riaprirà i battenti il prossimo autunno.

Visto il tutto esaurito per le visite in anteprima del 10 giugno, verrà aggiunta un'altra data, domenica 17 giugno dalle ore 16.00.





DISCOTECHE





JagerMusic Lab entra nel vivo con la sfida finale per scegliere il Music Meister 2018. Venerdì sarà una notte leggendaria, una serata esclusiva in una location underground: l’Ex Colonia Novarese. In consolle un Meister d'eccezione: Luca Agnelli.





Venerdì torna l’appuntamento con la Villa delle Rose e le serate glamour. In consolle, il più grande seduttore, Sylvain Armand.





Sabato 9 giugno il Frontemare di Rimini ospiterà una delle artiste più famose nel panorama della disco dance italiana nel mondo, Ivana Spagna. Questa straordinaria artista si esibirà proponendo i suoi più grandi successi nel famoso locale riminese. Proporrà "Easy Lady" con questo brano arriva il successo e la notorietà, partendo dalla Francia per poi scalare le classifiche di tutta Europa. QUI tutte le info.





Sabato al Byblos “Riviera Lovers”: pool party e Burlesque show. Cena a bordo piscina e after dinner in consolle Maurizio Nari, Franz Frisani, Max Monti, guest Mark Lanzetta e Iolanda Nes.