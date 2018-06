"Da oggi stai a casa": il datore di lavoro non gli rinnova il contratto e poi minaccia l'ex dipendente

Cronaca

Rimini

07:16 - 09 Giugno 2018

Un imprenditore sessantacinquenne di Rimini deve rispondere di minacce davanti al giudice di pace, dopo la denuncia di un ex dipendente, originario delle Marche, che aveva lavorato nella sua ditta fino al 2016. L'imprenditore decise di non rinnovargli il contratto, nonostante l'azienda fosse solida dal punto di vista finanziario. Non era quindi un 'taglio' dettato da questioni economiche, ma da questioni comportamentali. L'ex dipendente si presentò nell'ufficio e in quell'occasione fu preso a male parole e minacciato: 'vai via che finisce male, t'ammazzo". Una ricostruzione negata dall'imputato, difeso dall'avvocato Enrico Graziosi: l'alterco avvenne e fu causato dall'atteggiamento provocatorio dell'uomo che aveva perso il posto di lavoro, è quanto sottolinea la linea difensiva. In particolare l'imprenditore gli intimò, nella concitazione del litigio, di uscire dall'ufficio, senza però essere accontentato. Il processo ha preso il via questa settimana ed è stato rinviato all'autunno, quando saranno sentiti i testimoni.