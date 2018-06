Festa d’inaugurazione per una nuova attività: i segreti per non sbagliare

Attualità

11:32 - 08 Giugno 2018

La serata di inaugurazione è un momento molto importante per qualsiasi attività imprenditoriale, è proprio durante questo evento che verranno presentate tutte le specialità del nuovo locale. Questo vuol dire che occorre tanta attenzione, per evitare di commettere sbagli potenzialmente dannosi per il business. Ecco quali sono i segreti per non sbagliare questo momento topico.



1. Scegliere la data e l’ora della serata inaugurale



La data e l’ora di una serata di inaugurazione di un locale vanno sempre scelte in base al proprio target. In sintesi, è necessario studiare le abitudini e gli stili di vita del proprio pubblico di riferimento. In base a questi dati, è poi possibile organizzare una festa inaugurale in un momento adatto, così facendo, si dà la possibilità al proprio pubblico potenziale di raggiungere l’evento senza alcun tipo di problema. In caso contrario, il rischio è di ottenere scarso riscontro in termini di visite e di frequenza.



2. Predisporre gli inviti e le brochure informative



Occorre anche predisporre gli inviti e le brochure informative. Questi strumenti dovrebbero sempre contenere informazioni come il menu e tutti i contatti dell’attività, compresi i riferimenti social. Una volta preparate le informazioni, bisogna capire dove ordinare questi materiali. Oggi il web permette a chiunque di ordinare in blocco sia gli inviti sia le brochure grazie a siti come DoctaPrint, che consentono la stampa dei pieghevoli online. Si tratta di strumenti molto comodi da usare, perché permettono di non farci uscire di casa per recarsi presso una tipografia.



3. Musica, fotografo e omaggi



Una volta stampati i materiali cartacei, bisogna anche pensare a come arricchire il contesto della festa di inaugurazione dell’attività. In tal senso la musica, sempre seguendo le regole SIAE, diventa un ottimo elemento da aggiungere perché anima la festa e gli dà un’atmosfera molto più fresca. Si consiglia inoltre di ingaggiare un fotografo per immortalare le parti salienti della serata. Un altro consiglio utile riguarda gli omaggi, dato che i gadget e gli articoli promozionali sono sempre graditi in modo particolare. Poi rappresentano anche un ottimo veicolo di marketing, per merito dell’esposizione prolungata del marchio.



4. La regola del buon vicinato



È consigliabile invitare all’evento inaugurale anche i negozianti e gli abitanti che si trovano nelle immediate vicinanze del locale. Si tratta di un gesto che servirà per cementare i rapporti, e per consentire una convivenza pacifica e tranquilla. Per questo è sempre bene invitarli e organizzare un buffet per far provare i piatti migliori del locale. È un ottimo sistema per alleggerire le eventuali tensioni con il vicinato, e per provare a convertire nuovi possibili clienti. Bisogna anche dare un peso specifico diverso a questi particolari inviti. È infatti il caso di recapitarli di persona, così da dargli maggiore importanza e da gratificarli.