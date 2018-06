Start Romagna, da venerdì 8 giugno è in vigore l'orario estivo. Ecco tutte le novità

Attualità

Rimini

| 11:05 - 08 Giugno 2018

Da venerdì 8 giugno 2018 entreranno in vigore gli orari estivi dei servizi di trasporto pubblico del bacino di Rimini, le cui principali novità sono riportate nell’allegata scheda. Gli orari resteranno in vigore fino al 16 settembre 2018. Alle fermate è in corso la sostituzione dei quadri orario delle linee; alla clientela si raccomanda di verificare la validità dell’orario esposto alla fermata. Il libretto orario aggiornato è già disponibile e scaricabile su questo link.

Il libretto cartaceo è in distribuzione gratuita presso i Punto Bus Start Romagna.

PRINCIPALI NOVITA’

Nel 2018 sono confermati i servizi di trasporto caratteristici del periodo estivo:

Servizio notturno continuativo sulle linee 4,11, 125 (dalla notte 22-23 giugno alla notte 25-26 agosto).

Prolungamento delle linee 3, 7, 160, 170 al lungomare di Rimini.

Prolungamento a Marina Centro e piazza Marvelli della linea 4 dopo le ore 20.30.

Collegamento S.Mauro Mare-Gatteo Mare con transito dal “Romagna Center” (linea R).

Prolungamento della linea 134 al lungomare di Cattolica.

Potenziamento linea 58 (Riccione-Aquafan-Coriano) con servizio feriale e festivo.

Servizio festivo per San Leo (linea 102 Valmabus in coincidenza con linea 160).

Servizio festivo Santarcangelo-Mare e potenziamento del servizio feriale (linea 95).

Servizio festivo alta Valconca (linea 175).

NUOVI SERVIZI

Nei giorni festivi prolungamento di due coppie di corse della linea 3 (ramo C) a Bivio Montescudo (da Rimini FS partenze 9.00 - 19.10; da Bivio Montescudo partenze 9.40 - 19.55).

Il prolungamento della linea 4 a Rimini Ospedale (4H) sarà effettuato anche nel periodo estivo con una corsa ogni ora nei giorni feriali. Al ritorno transita sulla via Roma.

Sulle linee 1 (al mattino), 2, 18 e 19 mantenimento delle frequenze invernali feriali, con miglioramento del servizio rispetto all’estate 2017 (linea 1 al mattino ogni 20 minuti, linee 2-18-19 ogni 30 minuti).

Sulla linea 8 frequenza ogni 40 minuti nei giorni feriali.