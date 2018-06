Rimini, si finge amica della figlia ruba 10mila euro di gioielli

Cronaca

Rimini

| 10:33 - 08 Giugno 2018

Si è spacciata per amica della figlia e ha raggirato e derubato un'anziana 86enne. I fatti sono avvenuti mercoledì pomeriggio nella zona di viale Rimembranze a Rimini. Una donna si è presentata alla porta di casa di un'anziana e, raccontandole di essere un'amica della figlia, è riuscita ad entrare in casa della signora. Confondendola con racconti e chiacchiere è riuscita a farsi dire dove teneva soldi e preziosi. Approfittando di un momento di distrazione dell'anziana ha portato via tutto quello che ha potuto. Accortasi della truffa la signora ha dato l'allarme alla Polizia. Circa diecimila euro il bottino della truffa tra gioielli e denaro.