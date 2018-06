Viabilità e cattivi odori, il comitato Santa Giustina torna in strada. Sabato passeggiata sulla via Emilia

Attualità

Torna in strada il comitato Santa Giustina. Sabato alle 19 un'altra passeggiata "di attraversamento" sulla Via Emilia per mantenere viva l'attenzione sui problemi della zona.

"Da gennaio stiamo sollecitando l'Amministrazione comunale per avere un incontro nel quale affrontare i problemi della viabilità a Santa Giustina" dice Giuseppe Fabbri portavoce del comitato "in particolare attraverso la costruzione della circonvallazione. Dopo la realizzazione della pista per i mezzi pesanti al servizio dell'Impianto di depurazione e della Centrale a biogas forse qualcuno pensava che ci fossimo dimenticati del traffico e della circonvallazione. Se ne faccia una ragione: non è così. Accanto alle segnalazioni e al confronto sui cattivi odori che “impestano” Santa Giustina continuiamo a mantenere alta l'attenzione anche sulla circonvallazione fino a quando non vediamo gli atti e i fatti, in altre parole: delibere e cantiere. Anche perché se entro il 2019 non si apre il cantiere c'è il rischio che vadano persi 11milioni e 800mila euro di finanziamenti rivolti al territorio riminese, in particolare ad una delle sue periferie."