Baseball, in European Cup la T&A sconfitta nella sfida con la Fortitudo (4-2)

| 09:05 - 08 Giugno 2018

E' un ko amaro quello della T&A San Marino nella seconda giornata di Coppa in Olanda. Contro Bologna finisce in maniera netta per gli emiliani (4-12), pur se a livello di valide anche in questo caso la T&A non è soverchiata (11 a 12).

San Marino, che era riuscita a insinuare qualche dubbio nel partente Martinez nei primi inning, subisce un uno-due da ko al 4°, col triplo di Dobboletta e il successivo fuoricampo di Lampe a mandare a tabellone il 2-0. Con due uomini in posizione punto, è un singolo di Grimaudo nell’inning successivo a fare 4-0, mentre il 5-0 arriva ancora con un fuoricampo, questa volta da uno, di Moesquit al 5°. Avagnina, batte un singolo a basi piene al 5° che fa sperare e che porta a casa tre punti (3-5), ma al cambio di campo Jimenez crolla definitivamente (3-6) e su Coveri arriva un’ulteriore segnatura (3-7). Bologna segna 5 punti al 7° (12-3) e la T&A accorcia al cambio di campo stabilendo nel 4-12 il risultato definitivo. Domani San Marino incontrerà alle 13 il Draci Brno.



T&A SAN MARINO-BOLOGNA 4-12

BOLOGNA: Moesquit 3b (1/6), Lampe ed (1/5), Marval r (1/5), Mazzanti 1b (0/1), Garcia ss (1/3), Vaglio 2b (0/2), Agretti dh (1/3), Grimaudo es (3/5), Dobboletta ec (4/5).

T&A: Ferrini ss (2/5), De Wolf ed (3/4), Avagnina ec (2/4), Colabello 1b (1/5), Bermudez (Lupo 0/1) dh (0/4), Reginato es (0/4), Albanese r (1/3), Babini 2b (2/3), Pulzetti 3b (0/3).

BOLOGNA: 002 212 500 = 12 bv 12 e 1

T&A: 000 030 100 = 4 bv 10 e 2

LANCIATORI: Martinez (W) rl 6, bvc 7, bb 1, so 9, pgl 2

Crepaldi (r) rl 1, bvc 1, bb 1, so 0, pgl 1

Cicatello (r) rl 1, bvc 1, bb 1, so 1, pgl 0

Pugliese (f) rl 1, bvc 2, bb 0, so 0, pgl 0

Jimenez (L) rl 5.1, bvc 6, bb 5, so 9, pgl 7

Coveri (r) rl 0.2, bvc 1, bb 1, so 1, pgl 3

Perez (r) rl 1, bvc 3, bb 0, so 0, pgl 1

Morreale (r) rl 1, bvc 1, bb 1, so 0, pgl 0

Pulzetti (f) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0

NOTE: fuoricampo di Lampe (2p. al 3°) e Moesquit (1p. al 5°). Triplo di Dobboletta. Doppio di Dobboletta.