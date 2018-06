Atletica: Serata magica per gli atleti riminesi, Federica e Cecilia da applausi ad Ancona

Sport

Rimini

| 18:31 - 07 Giugno 2018

Una serata magica quella del 6 giugno per l’atletica riminese, sbarcata in quel di Ancona con un bel gruppo di atleti per un importante meeting regionale, molto affollato e qualificato.

Il risultato più importante è stato quello ottenuto dalla ventiduenne Federica Giovanardi, che nel salto in lungo è andata a vincere la gara con l’eccezionale misura di 6,20 metri, che in un colpo solo l’ha portata a migliorarsi di ben 18 centimetri, e soprattutto ad inserirsi nell’elite nazionale della specialità, con la terza misura stagionale assoluta.

Per l’atleta allenata da Demetrio Bonell Mora il suggello di un talento cristallino e soprattutto la regolarità su misure di alto livello, come ha dimostrato anche il 6,07 metri fatto registrare nella stessa gara.

Eccellente anche il risultato ottenuto da Cecilia Mascarin, quindicenne allenata da Giada Dobori, terza nel salto in alto cadette, capace di valicare l’importante quota di 1,59 metri, per un miglioramento del proprio primato personale di 8 centimetri! Importantissimo per lei soprattutto aver ottenuto il “pass” per partecipare ai Campionati italiani di categoria, in programma nel primo fine settimana di ottobre.

Brillante prestazione per Elena Borghesi nei 1500 metri, al rientro dopo qualche problema di salute, e subito in grado di battagliare per la vittoria: il suo 4’39”53 le è valso il secondo posto battuta nella volata finale di pochi decimi di secondo dalla marchigiana Ilaria Sabbatini.

Ma la serata anconetana del gruppo che si allena a Rimini con i tecnici della Libertas è stato prolifico di altri podi, alcuni dei quali impreziositi dal fatto che rappresentano il nuovo primato personale dell’atleta, come è stato il caso di Davide Ricci, terzo nei 200 metri con 23”51, o ancora di Enrico Vena, terzo nel salto in lungo, con 6,75 metri.

In preparazione per i Campionati italiani allieve di Rieti di metà mese hanno colto l’occasione per effettuare un importante test in gara anche Giulia Bedetti, seconda nel lancio del giavellotto con 32,64 metri, ed Alice Cadiman, terza nel salto in alto fra le assolute con 1,50 metri.

Medaglie di bronzo sono venute anche per merito di altri due saltatori in alto, Mattia Diotalevi ed Alessandro Guaitoli, terzi fra cadetti e ragazzi, rispettivamente con le misure di 1,62 e 1,46 metri.

Terzo gradino del podio ancora per Martina Lazzari nel salto con l’asta allieve, che ha fatto segnare la miglior misura di 2,70 metri.