Baseball, i Pirati ko con il Voith Heidenheim per 3-1. Venerdì il match chiave coi Pirati di Amsterdam

| 18:12 - 07 Giugno 2018

Il Rimini Baseball incassa una sconfitta stretta contro i tedeschi dei Voith Heidenheim per 3-1 che complica il suo cammino in European Cup. La partita è stata decisa da due fuoricampo dello slugger tedesco Owens che ha sparato fuori un lancio ball di Bassani al terzo inning (2 punti), poi sul rilievo Hernandez un lungo solo homer a sinistra. Agli uomini di Ceccaroli è mancato un briciolo di buona sorte in quanto sul partente Sommer il lineup riminese ha fatto buonissimi turni nel box non trovando però il contatto decisivo. L’unico punto riminese del match è stato segnato al quarto inning grazie al gran doppio di Celli con Romero in seconda base. Poi, sull’ex Pirata Sykaras le mazze neroarancio hanno faticato a prendere ritmo. Il rammarico più grande in casa Rimini è accaduto proprio alla quinta ripresa, quando a basi piene (2 out), il cleanup Angulo ha girato malamente un brutto lancio colpendo così una comoda volata al centro.

Altra occasione sciupata per i neroarancio è capitata al settimo, Sykaras lascia al piatto Cit e Di Fabio, poi Noguera si guadagna la base ball e Garbella arriva salvo in prima su errore del seconda base teutonico Nilsson (uomini agli angoli). Ma Romero tocca l’ennesima volata che va a finire agevolmente nel guanto dell’esterno centro Owens. Di fatto, le speranze di rimonta dei Pirati svaniscono qui. Adesso la formazione neroarancio dovrà ricaricare le energie fisiche e mentali per giocarsi al massimo lo spareggio-qualificazione contro i Pirati di Amsterdam.

Venerdì 8 (playball ore 15) sul campo principale di Rotterdam i Pirati se la vedranno con gli olandesi del manager Urbanus che sono stati nettamente sconfitti a sorpresa dai francesi del Rouen Huskies per 8-1. Tutte le squadre del Gruppo A sono quindi a punteggio pari (1v 1p) ragion per cui le due gare eliminatorie della terza giornata decreteranno le due qualificate alla semifinale (Rouen-Heidenheim playball ore 10.30 al Familienstadion).



Gara 2

Rimini Baseball 1

Voith Heidenheim 3



RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (0/3), Garbella ed (1/4), Romero es (2/3), Angulo int (0/4), Ustariz 1b (1/4), Celli ec (1/4), Batista dh (0/4), Cit r (1/3) (Llewellyn ph 0/1), Di Fabio 3b (0/3) (Zappone ph 0/1).

VOITH HEIDENHEIM: Lutz es (2/4), Pecci 3b (0/4), Owens ec (2/4), Nilsson 2b/1b (1/4), Guehring r (2/3), Glaser 1b (0/2) (Liedtke 2b 0/0), Larry ed (0/3), Krumm dh (2/3) (Karpf dh 0/0), Schulz int (0/3).



SUCCESSIONE PUNTEGGIO

Rimini Baseball 000 100 000 = 1 bv 6 e 1

Voith Heidenheim 002 001 00X = 3 bv 9 e 2

PRESTAZIONE LANCIATORI

Bassani (L) rl 3.1 bvc 5 bb 1 so 1 Pgl 2

Hernandez rl 4.2 bvc 4 bb 0 so 6 Pgl 1



Sommer (i) rl 4.2 bvc 6 bb 0 so 1 Pgl 1

Sykaras (W) rl 3.1 bvc 0 bb 2 so 3 Pgl 0

Freimuth (S) rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 2 pgl 0



NOTE Fuoricampi di Owens 2 (da 2 punti al 3°inning e da 1 punto al 6°inning). Doppi di Romero, Celli, Guehring. Errori: Angulo, Pecci e Nilsson.