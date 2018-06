Rimini calcio, arriva l'accordo: Sasa Cicarevic resta in maglia a scacchi

Sport

Rimini

| 17:16 - 07 Giugno 2018

Il Rimini F. C. comunica di aver raggiunto l'accordo con il giocatore Sasa Cicarevic per la stagione 2018-19. Per l'attaccante montenegrino, 67 gettoni di presenza e 21 centri negli ultimi due campionati, la prossima sarà la terza stagione consecutiva con la casacca a scacchi.