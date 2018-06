Volley A2 femminile, l'Omag prende dal Chieri anche la forte centrale Giuditta Lualdi. Markovic verso Cuneo

Sport

| 17:11 - 07 Giugno 2018

L’Omag di San Giovanni in Marignano ha aggiunto un altro tassello al suo roster. Dopo l’ingaggio della forte schiacciatrice Costanza Manfredini e le conferme di Giulia Saguatti, Giulia Gibertini, Ilaria Battistoni e Anna Caneva, ecco arrivare Giuditta Lualdi, centrale della classe 1995, alta 1,86, di origine lombarda.

Nell’ultima stagione Lualdi militava a Chieri. A metà del girone di ritorno è stata fermata da un infortunio muscolare che ha costretto la società piemontese a ricorrere al mercato (è arrivata la forte americana Middleborn, che in finale playoff ha fatto parecchio soffrire San Giovanni in Marignano). La società voleva tenerla – ha il contratto – come terza centrale in A1, ma lei preferisce un ruolo da protagonista e San Giovanni in Marignano ha deciso di aprire al porta a cui ha bussato e di tesserarla al posto di Luisa Casillo che contava nella riconferma.

“E’ stata una scelta tecnica, Lualdi è molto forte in attacco: ha il 51 per cento di percentuale punto. Nella partita di andata in cui abbiamo vinto a Chieri fu l’unica a salvarsi. In serie A2 si fa sentire. La aspettiamo in palestra” dice il direttore sportivo Stefano Manconi, che ha avuto il difficile compito di comunicare alla Casillo la scelta del club.

Lualdi è cresciuta nello Junior Casale, ha militato per due stagioni in serie A1 a Montichiari e per una a Chieri in serie A2. Ora resta la casella di seconda schiacciatrice da sistemare, nella scorsa stagione occupata da Srna Markovic, l’austriaca di origine serba impegnata nell’European Cup con la nazionale austriaca ora alle final four in Svezia. “Penso che la sua scelta, alla fine, sarà di prendere la strada di Cuneo in serie A1 dove però sarà la terza. In attesa della sua decisione finale annunciata dalla procuratrice, ci stiamo già muovendo in particolare sul mercato straniero visto che su quello italiano c’è poco o nulla”.

Intanto la schiacciatrice spagnola di origine cubana Jessica Rivero lascia Mondovì e si accasa a Brescia in A1.

Stefano Ferri