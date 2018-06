Basket, coach Bernardi: 'I miei giovani Angels hanno tecnica, cuore e personalità. Qui si fa il basket che mi piace'

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 21:21 - 07 Giugno 2018

Massimo Bernardi è stato il condottiero degli Angels promossi in serie C Gold. E’ la seconda promozione di fila (l’anno scorso solo una sconfitta) per il tecnico che qui, dove fu giocatore e allenatore, due anni fa decise di cominciare questa nuova stagione della sua carriera da coach. “Mi davano per matto e invece io conoscendo questa società, il suo modo di lavorare, Paolo Carasso, non ho avuto dubbi al momento di fare la mia scelta: ho la possibilità di essere un allenatore professionista, di svolgere nelle condizioni migliori il mio lavoro e di poter dare il meglio di me stesso. Se lavori in un contesto così la categoria non conta. Qui si investe sul futuro, è una sfida appassionante, che mi gratifica - dice il tecnico (nella foto con Saponi) – Ho avuto al mio fianco uno staff stupendo: il dirigente Gianluca Sacchetti, il mio assistente Franco Ferroni e il preparatore atletico Cristian Tomassini. Li ringrazio tutti per la loro professionalità”.

Bernardi, che stagione è stata?

“E’ una promozione conquistata con le unghie e con i denti. In semifinale abbiamo perso garauno in casa col Rebasket: eravamo spalle al muro. In gara2 a due minuti dalla fine eravamo a -6 e siamo riusciti a ribaltare il match e a vincere di tre punti. Una prova di forza, di compattezza di personalità, che ci ha lanciato verso la finale con Novellara, probabilmente la compagine più completa del girone. L’innesto di Pesaresi a stagione in corso, seppur reduce dall’infortunio ai legamenti, è stato importante”.

La soddisfazione più grande?

“Vedere i ragazzi tutti, da quelli del 93 fino ai 2000, crescere mese dopo mese grazie al lavoro in palestra. I tre giocatori del 1996 – Dini, Fusco e Fornaciari - non hanno mai militato in questa categoria e sono stati del protagonisti così come Ramilli, classe 98, un giovane che ha qualità e temperamento. Insomma, i progressi di squadra sono stati evidenti. Mercoledì sera a Novellara per 30 minuti abbiamo giocato un basket stellare, con difesa, raddoppi, contropiede. Poi la loro zona ci ha messo in crisi e abbiamo pensato di averla già chiusa, ci siamo ripresi ed è finita in gloria. Siamo stati una squadra vera: abbiamo vinto nonostante i nostri tre cecchini abbiano fatto solo 3/22 da tre. Ringrazio i tifosi, un centinaio ci ha seguito fin là facendo un gran tifo”.

Bernardi, il futuro?

“Questa squadra continuerà il suo percorso. Potrà fare bene anche in categoria superiore”.

Stefano Ferri



Nella foto gallery: coach Bernardi con Ferroni e Sacchetti; con Pesaresi e Cunico; mentre mentra saluta i tifosi a fine partita a Novellara