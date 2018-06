VIDEO: Auto nel fosso, impatto violentissimo. Grave una donna nello schianto

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 15:45 - 07 Giugno 2018

Schianto tra due auto giovedì nei pressi del ponte Marecchia, sulla via trasversale Marecchia, la strada che da San Martino dei Mulini porta a Santarcangelo. E' accaduto poco prima delle 14 quando una Ford Ka è stata violentemente travolta da una Alfa Romeo 147 che proveniva da dietro. L’impatto è stato violentissimo, l’Alfa, condotta da un uomo, ha infatti finito la sua corsa in un fosso, mentre la donna alla guida dell’altra vettura è stata immediatamente soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in gravi condizioni al Bufalini di Cesena, non sarebbe il pericolo di vita.