A Rimini Fiera tre giorni dedicati agli allenatori e agli appassionati di calcio per ‘Coach Experience’

Eventi

Rimini

| 15:44 - 07 Giugno 2018

Il conto alla rovescia è terminato: da venerdì alla Fiera di Rimini andrà in scena “The Coach Experience”, il primo grande evento dedicato agli allenatori ed appassionati di calcio che, dall’8 al 10 giugno, coinvolgerà alcuni dei migliori mister del panorama nazionale e internazionale per tre giorni di incontri formativi, workshop e seminari tecnici.

All’interno del quartiere fieristico riminese, infatti, si alterneranno allenatori del calibro di Arrigo Sacchi, Gianni De Biasi, Renzo Ulivieri, Aurelio Andreazzoli, Marco Baroni, Milena Bertolini, Domenico Di Carlo, Luigi Cagni, Mario Beretta, Fulvio Fiorin, Giancarlo Camolese, Maurizio Viscidi, Roberto Breda, Roberto Menichelli, Attilio Sorbi, Stefano Baldini, Max Canzi, Nazzarena Grilli, Roberto Samaden, Walter Nicoletti, Cesare Beggi. Numerosi saranno anche i professionisti del settore che prenderanno parte ai diversi appuntamenti.

“The Coach Experience” presenterà un format innovativo e incentrato sugli aspetti tecnici del calcio a tutti i livelli: dalle questioni tecnico-tattiche alla preparazione atletica fino all’uso della tecnologia, dalla gestione del gruppo fino agli aspetti legali, dalla psicologia fino alla disabilità, dal calcio a 5 fino al calcio femminile. Ulteriore novità sarà rappresentata dalla possibilità di partecipare a clinic formativi su specifici argomenti tecnici, con l’opportunità di condividere gli allenamenti in campo.

Sul sito ufficiale www.coachexperience.it sarà possibile acquistare il proprio ticket con differenti pacchetti, mentre il pubblico di appassionati del mondo del pallone potrà entrare alla Fiera di Rimini e vedere da vicino i top coach con un biglietto d’ingresso di soli 10 euro.

“The Coach Experience” è organizzata da Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.), Italian Exibition Group (IEG) e SG Plus Ghiretti & Partners con il patrocinio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) nell’ambito delle celebrazioni dei 120 anni, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini.