Piedibus marignanese: un grande successo. Terminato il progetto 2018

San Giovanni in Marignano

| 15:00 - 07 Giugno 2018

Giovedì mattina le tre linee del Piedibus si sono date appuntamento a scuola per il saluto di fine anno scolastico e, alla presenza del Sindaco Daniele Morelli, del Vicesindaco Michela Bertuccioli, della Dirigente Anna Sanchi e del Presidente di Scuolinfesta Marco Morelli, sono stati consegnati gli attestati del Piedibus ai ragazzi ed agli accompagnatori, ed anche un piccolo presente ai ragazzi. Il Piedibus marignanese si è rivelata nel tempo una bellissima esperienza per grandi e piccoli. Su un centinaio di bambini che hanno aderito in alternanza per l' intero anno scolastico, si sono proposti come accompagnatori una trentina di adulti che hanno saputo fare gruppo e trasmettersi un forte senso di appartenenza e coesione sociale. L'Amministrazione Comunale congiuntamente alla Dirigenza Scolastica ha espresso " i più sentiti ringraziamenti ai bambini, agli accompagnatori, alle famiglie aderenti e all' Associazione Scuolinfesta che, coordinando il servizio quotidianamente, nel corso dell' anno scolastico, funge da cuore operativo fondamentale, mettendo sempre al centro i cittadini ed il loro benessere."