Al Frontemare questo sabato sarà una notte da star con Ivana Spagna

| 14:34 - 07 Giugno 2018

Sabato 9 giugno il Frontemare di Rimini ospiterà una delle artiste più famose nel panorama della disco dance italiana nel mondo, Ivana Spagna.

Questa straordinaria artista si esibirà proponendo i suoi più grandi successi nel famoso locale riminese. Proporrà "Easy Lady" con questo brano arriva il successo e la notorietà, partendo dalla Francia per poi scalare le classifiche di tutta Europa. La canzone venderà circa 2 milioni di copie. In Italia riceve il Telegatto d'argento a "Vota la Voce", come rivelazione dell'anno e il Disco Verde al "Festivalbar"come miglior giovane.

L'anno seguente esce il suo primo album intitolato "Dedicated to the moon" che venderà oltre 500 mila copie. Il singolo "Call me" raggiunge il primo posto nella Classifica Europea (prima volta per un'artista italiana) superando artisti del calibro di Madonna e Michael Jackson. "Call me" entra nella Top 75 inglese restandoci per 12 settimane e raggiungendo la seconda posizione.

Oltre a queste due hit mondiali Ivana Spagna canterà altri suoi successi come “Gente Come noi” del 1995 ed altri ancora. E’ stata la voce ufficiale della colonna sonora del capolavoro di Disney “Il Re Leone”.

Prima e dopo l’esibizione di Ivana Spagna si potrà ballare con i dj set di Paolino Zanetti e Fabrizio Fratta supportati dalla voce di Jerry. Per info e prenotazioni cena e dopo cena potete telefonare allo 0541478542.