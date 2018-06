Riccione ospita Sport Digital Marketing Festival, il primo evento in italia di formazione nel settore sport

Sport

Riccione

| 14:31 - 07 Giugno 2018

Si terrà a Riccione il 13 e 14 giugno prossimi la I edizione dello “Sport Digital Marketing Festival” - unico evento in Italia di formazione e aggiornamento sul digital marketing nel settore sportivo. La formula: due giornate di studio, lezioni, approfondimenti, tavole rotonde e “incontri ravvicinati” con i Top Social Media Manager di club, squadre, federazioni, leghe, agenzie e atleti, che racconteranno come hanno raggiunto grandi risultati in termini di business attraverso campagne innovative e creatività in rete.



Eccellente la selezione degli Speaker in programma, provenienti da: Juventus FC e SS Napoli per il calcio Serie A, la storica federcalcio inglese The Football Association, Emporio Armani Milano e la Lega Basket Serie A, Famila Wuber Schio e la Lega Basket Serie A Femminile, Azimut Modena Volley, SIR Safety Perugia e la Lega Pallavolo Serie A Maschile, Imoco Volley Conegliano e la Lega Pallavolo Serie A Femminile, SB Eibar per la Liga spagnola, Twente FC per la Eredivisie olandese, Fortaleza dal campionato di calcio B colombiano, A.C. Cesena per il calcio Serie B, Pordenone Calcio per la Lega Pro e le Federazioni Italiane di Calcio, Rugby, Scherma e Ginnastica.

Con la partecipazione speciale del C.O.N.I., di due “atleti 4.0” - Sara Cardin, campionessa del mondo di karate e Michele Evangelisti, ultratrailer.

Hanno risposto con entusiasmo all'invito dell’organizzazione anche giornalisti, manager, esperti ed agenzie specializzate nella gestione di atleti e sponsorizzazioni. Interagiranno con gli speaker, con interviste e focus aggiornatissimi, i migliori esperti del Web Marketing italiano: Riccardo Scandellari, Veronica Gentili, Andrea Boscaro, Miriam Torrente, Gianmarco Terracciano e Gaetano Romeo.

Sport Digital Marketing Festival sarà un percorso formativo e professionale da non perdere per comprendere tecniche e strategie dei grandi club/organizzazioni internazionali, anticipare le tendenze del mercato sport-business, conoscere i protagonisti dello Sport System 4.0, costruire o allargare la propria rete dei contatti facendo networking e gettando le basi per nuovi business che sfruttino tutte le potenzialità dei social media.

Il Festival sarà presentato da Rudy Bandiera - digital coach, TedX speaker e autore di un recente best seller "social" Mondadori - che porterà sul palco dell’evento professionalità, intensità e ironia.

Il Festival sarà un'esperienza imperdibile per chiunque abbia già iniziato o voglia intraprendere un percorso professionale di successo nel mondo dello sport e imparare dai migliori professionisti.

Lo Sport Digital Marketing Festival è organizzato da EuropaCube Innovation Business School e dal Master Social Media e Digital Marketing.

“Porteremo a Riccione il primo evento in Italia di digital marketing verticale nel settore sport. Questa è la novità - afferma Arianna Ioli, coordinatrice dello #sportmarketingfest [hashtag ufficiale]. Lo sport business è uno dei settori con crescite esponenziali e la trasformazione digitale in atto è sotto gli occhi e alla portata di tutti: squadre, atleti, tifosi, fanclub, sponsor e media agency. Stiamo costruendo un vero e proprio evento di formazione su basi concrete. Teniamo bene a mente quel passaggio del film "Jerry Maguire" in cui il coprotagonista/giocatore di football americano Rod Tidwell dice: "Show me the money!" (nel doppiaggio italiano: "Coprimi di soldi!"). Un'ispirazione che diventa esplosiva, soprattutto ora che allo sport si stanno unendo tutte le potenzialità del Marketing Digitale”.

Eleonora Bergamaschi, presidente della Palariccione, ha dichiarato che la vocazione del Palazzo dei Congressi è proprio ospitare sempre più eventi di questo tipo, dal target decisamente profilato e di livello professionale altissimo. In particolare il tema sportivo ci consente di allargare ancora la nostra proposta e di coinvolgere sempre più il territorio nelle attività che si svolgono all’interno delle sale”.

L’assessore allo sport Stefano Caldari ha aggiunto di essere particolarmente orgoglioso del fatto che sia stata scelta Riccione per un appuntamento così qualificato, che tiene insieme lo sport, la tecnologia, la comunicazione e il marketing strategico: “avere la possibilità di confrontarsi su questi temi con professionisti e case history internazonali e di indiscutibile livello rappresenta una grande opportunità per il territorio e una conferma che la città è la destinazione ideale per accogliere proposte innovative ed eventi unici”.

Lo Sport Digital Marketing Festival è rivolto a chi lavora in club e squadre – organizzazioni sportive a tutti i livelli – e associazioni dilettantistiche; a responsabili e addetti uffici marketing e commerciali; agenzie di comunicazione, social media marketing e pr – freelance e blogger; studenti universitari, neolaureati; giornalisti, uffici stampa e professionisti della comunicazione; start up, PMI e aziende, imprenditori del settore wellness; atleti ed ex atleti di tutti gli sport, appassionati di sport e digital marketing.

Tutte le info sul sito ufficiale: www.sportdigitalmarketing.eu